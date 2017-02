El Macba paga 50.537 euros als comissaris cessats per la polèmica estàtua del rei Joan Carles

El Museu d'Art Contemporani de Barcelona (Macba) i els dos comissaris cessats després de la polèmica per l'exhibició d'una estàtua del rei Joan Carles I sodomitzat, Paul Beatriz Preciado i Valentín Roma, han aconseguit un acord per posar fi al contenciós laboral que mantenien des de l'abril del 2015. Segons ha anunciat el museu aquest divendres en un comunicat, l'acord va ser subscrit pel consorci de la institució i els dos denunciants, i ratificat per la comissió delegada del Macba el 9 de febrer. Se'ls pagaran 50.537 euros a cadascun.

A més, a la nota, el Macba fa públic un agraïment per l'acostament protagonitzat per Roma i Preciado, i ha volgut "agrair i reconèixer la seva tasca i vàlua professional durant el temps que hi van desenvolupar les tasques de conservador en cap i cap de programes-director del programa d’estudis independents (PEI), respectivament". En aquest gir hi deu tenir a veure que el director del museu ja no és Bartomeu Marí, sinó Ferran Barenblit.

La polèmica va esclatar després que l'exdirector Bartomeu Marí cancel·lés 'in extremis' la inauguració de l'exposició 'La bèstia i el sobirà', perquè va considerar que contenia una obra ofensiva contra el rei Joan Carles. Després de l'enrenou causat per l'acte inicial de censura i les desavinences amb els comissaris, la mostra va obrir finalment les portes i Marí va presentar la dimissió i va demanar el cessament de Preciado i Roma, la qual cosa el patronat va acceptar per la "pèrdua irrecuperable de confiança" del director.