El Macba fa la primera jornada de portes obertes des que va començar la vaga dels treballadors de Ciut'art

El Macba ha fet aquest dimecres la primera jornada de portes obertes des que els treballadors de Ciut'art van convocar una vaga indefinida al museu i a l'Arxiu Històric de Barcelona fa una setmana. Segons fonts del museu, han rebut uns 400 visitants i hi ha un piquet informatiu.

El comitè de vaga va convocar per a avui i demà dues jornades d'aturades a la resta de centres gestionats per l'empresa, per donar suport als companys del Macba i l'Arxiu Històric. Segons les dades de l'Icub, La Virreina i la Fundació Antoni Tàpies han tancat.

Aquesta és la situació, aquest dimecres, dels museus convocats a fer vaga:

Museu del Disseny: es poden visitar les exposicions 'David Bowie is' i 'El millor disseny de l'any'. Les sales d'exposició permanent estan tancades, així com l'exposició del BCD 'Krea'. Tampoc no es port visitar l'exposició del Materfad.

Arxiu Històric de Barcelona: no estan operatius el servei de consulta i el de reproducció de documents a l’Arxiu. La resta de serveis funcionen amb normalitat. Hi ha un piquet a la porta, però no impedeix l'accés.

Reial Monestir de Pedralbes: només es pot visitar el claustre, les sales estan tancades.



Fundació Miró: les sales d'exposició estan tancades. La resta de serveis funcionen amb normalitat.

CCCB: la vaga no afecta el centre a l'agost, perquè el personal de Ciut'art només fa visites guiades, i aquest mes no se n'ofereixen.

La Virreina: tancat.

Fundació Antoni Tàpies: tancat.

Museu de la Música: obert.