El Mag Lari revelarà els seus secrets en la primera escola de màgia

El tren no surt de l’Andana Nou i Tres Quarts de l’estació de King Cross, sinó que s’hi pot arribar amb metro en direcció al Poblenou: això no és Hogwarts però també s’hi farà màgia. El Mag Lari inaugurarà aquesta tardor la primera escola de màgia per formar, durant tres cursos, els mags que vulguin arribar a professionalitzar-se. També s’hi faran classes extraescolars per a amateurs, tant per a nens i nenes com per a adults. L’Escola de Màgia Mag Lari neix vinculada a una altra escola, Aules, que dirigeix l’actor i director Daniel Anglès (ocupa l’Espai 104, al carrer Doctor Trueta, 104) i apadrinada per la productora teatral Focus.

Josep Maria Lari exercirà de professor dels mags que vulguin fer el salt: “La formació professional serà l’eix central. Molts mags són autodidactes, i veus que els falta base. Jo puc ensenyar-los coses que he après al llarg de 25 anys dalt dels escenaris”, assegura. Oferirà sessions de tècnica (màgia de prop, de saló i d’escena) i sessions de presentació. “Tots els mags professionals es dediquen a la màgia d’escena”, justifica. Fins ara l’oferta formativa en màgia es reduïa a diversos cursos, però no tenia la continuïtat i el programa pedagògic que garanteix l’escola. “Es té clar que per ser músic s’ha d’anar al conservatori, per ser cantant has de fer cant, per ser actor t’has de formar, però els mags, quan saben quatre cosetes, ja fan un espectacle. I està bé que passi això, però volem que l’espectacle sigui millor. Han d’entendre que el camí de la màgia és comparable amb les altres arts i no pensar que ja en tens prou amb el que saps”, diu Lari. Els cursos de l’escola no tenen un reconeixement oficial. Per a ell, hi hauria d’haver assignatures de màgia dins el pla d’estudis reglat de l’Institut del Teatre, tant d’interpretació com d’escenografia.

Els cursos de màgia per a joves aniran per quatre rangs d’edat, de 7 a 15 anys. Impartiran aquests cursos i també els d’adults amateurs tres col·laboradors de Lari (Jordi Kaps, Borja Pérez i Melanie Cacho) amb l’assessoria del Mag Selvin. En aquests cursos sobretot ensenyaran màgia de saló, la que es fa amb boles, daus, monedes i cartes. “La cartomàgia és la mare de la màgia. La teoria bàsica sorgeix de la màgia de prop, on la taula és l’escenari”, diu Lari. A més, és la màgia més útil per gaudir-ne en el dia a dia, en un ambient familiar. El preu dels cursos? De 180 a 240 euros per trimestre.

El compromís del secretisme

“El que té de bo la màgia és que va de bracet de l’esforç, la concentració, la constància”, assegura el mag. A més, tots els alumnes de màgia -a l’Escola Mag Lari hi ha 80 places disponibles- s’han de comprometre a guardar els secrets (és a dir, les trampes, dit en un llenguatge que no agrada als mags). “És increïble que encara hi hagi gent que no sàpiga com partir una persona!”, s’estranya Lari, tenint en compte que tot és a Google. Però alhora certifica el silenci dels aficionats a la màgia. “Explicar un secret per fomentar la màgia és productiu però no ho és si només és per saciar la curiositat”, diu.