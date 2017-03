Manel i Love of Lesbian fan doblet als premis Enderrock

Maria del Mar Bonet, exultant en rebre el premi Enderrock a la trajectòria per una carrera de 50 anys de música en què ha editat una trentena de discos, va dur ahir a la nit aires mediterranis a una gala dels Premis Enderrock que, després de quatre anys consecutius al Teatre Municipal, va guanyar en majestuositat en celebrar-se per primer cop a l’Auditori de Girona.

L’elèctrica i eclèctica actuació inicial de The Hanfris Quartet va donar pas als habituals Xuriguera i Faixedas, secundats en aquesta ocasió per l’actriu Ivana Miño. “Feu el favor d’anar-vos-en!”, els va etzibar després que fessin referència a penis i vulves mentre saludaven el conseller de Cultura, Santi Vila, i l’alcaldessa, Marta Madrenas. No li van fer cas i van reaparèixer una vegada rere l’altra per mantenir divertits estires-i-arronses amb Miño, que pretenia fer una gala “més moderna, subtil i elegant” que altres anys. “Ahir més que el dia de la remuntada [en referència al 6-1 del Barça al PSG] va ser el 8 de març”, va remarcar el reivindicatiu sextet femení Roba Estesa, un dels principals guanyadors de la nit amb quatre guardons: tres de votació popular (millor grup revelació, millor disc de folk per Descalces i millor cançó de folk per Viu) i premi de la crítica al millor disc revelació.

Per primer cop en la història dels Enderrock, que també van homenatjar el pianista Francesc Burrull i els promotors Gay Mercader i Joan Pons, els premis per votació popular es van mantenir en secret fins al moment d’obrir el sobre (han votat més de 24.000 persones, un rècord). Manel (millor artista per votació popular i millor disc de pop-rock segons la crítica per Jo competeixo) i Love of Lesbian (millor artista en llengua no catalana per votació popular i millor artista de l’any segons la crítica) també van tenir bones dosis de protagonisme:“Els premis que venen de casa són els que més et toquen”, va dir Santi Balmes. Guillem Gisbert, de Manel, va celebrar haver aconseguit “un disc que agradi al públic i que ens agradi a nosaltres mateixos”.

Doctor Prats, Judit Neddermann, Oques Grasses, Els Catarres, Joan Dausà, Buhos, Barcelona Gospel Messengers, la Simfònica de Cobla i Corda de Catalunya, el Club Súper3 i La Mirona de Salt també van endur-se el reconeixement del públic.

La gala va estar farcida d’ estrenes en directe: Gertrudis i Chambao van presentar plegats el clip Tan lluny de tu, i van precedir Sisa (que va recollir el guardó al millor disc de l’any segons la crítica), Hora de Joglar, Blaumut i Maria Arnal i Marcel Bagés. Els Amics de les Arts van tancar la gala, que omplia l’Auditori.