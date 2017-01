Els Manel faran una gira per Europa

El quartet barceloní Manel sortirà de gira per Europa al maig. El 'tour' començarà el dia 12 a Londres (The Grand) i seguirà el 13 a Dublín (The Grand Social), el 18 a París (Bellevilloise), el 19 a Luxemburg (Bar National), el 20 a Basilea (Parterre), el 23 a Munic (Strom), el 24 a Colònia (Gebäude 9), el 25 a Hamburg (Knust), el 26 a Berlín (Lido) i el 27 a Frankfurt (Das Bett).

Abans de voltar per Europa, els Manel seguiran defensant el disc 'Jo competeixo' en una vintena de concerts a l'estat, inclòs el que inaugurarà el festival Room a la sala Razzmatazz de Barcelona el 25 de gener.