Manel, la sorpresa que completa l'Acústica de Figueres

El cartell del festival Acústica de Figueres, fins fa uns minuts, tenia un gran forat negre al costat de Txarango, on s'anunciava un "grup sorpresa". Ara, però, s'acaba de desvelar que el grup misteriós és Manel. Els responsables del disc 'Atletes baixin de l'escenari' compartiran l'escenari amb Els Amics de les Arts, en una nit molt especial que serà oberta a tothom. El concert tindrà lloc el dissabte 2 de setembre a l'escenari Rambla, a les 23.00 h. La 16a edició del festival s'inicia el 31 d'agost i acollirà les actuacions gratuïtes d'artistes com Txarango, Manel, Els Amics de les Arts, Bebe, C. Tangana, ZOO, Blaumut, La Iaia, Gertrudis o Itaca Band.