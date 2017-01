Manu Chao publica tres noves cançons per sorpresa

Al setembre farà deu anys de l'últim disc d'estudi de Manu Chao, exlíder de Mano Negra que va començar a publicar en solitari el 1998 amb 'Clandestino'. 'La Radiolina' era, fins ara, l'últim material d'estudi del músic, que acaba de donar a conèixer tres noves cançons per sorpresa a la seva pàgina web, "No sólo en China hay futuro", "Words of truth" i "Moonlight avenue", acompanyades dels seus videoclips respectius.

"No solo en China hay futuro" està dedicada al bar Iris i al Llacuna F.C. –Chao viu a Barcelona des de fa anys. "Moonlight avenue" és una col·laboració amb l'actriu grega Klelia Renesi, amb qui tenen el projecte Ti.Po.Ta, paraula que en grec significa "no res". "Words of truth" és una composició reggae reposada, cantada en anglès i en què Chao canta: "Words of truth, give me hope now / Words of truth, and blow the rain". La publicació de les noves cançons, però, encara no ha anat acompanyada de l'anunci d'un nou disc del músic.