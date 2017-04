Maria Bohigas: "Un fotimer de gent va estudiar filologia catalana perquè tenia moltes sortides laborals, però la literatura se'ls en fotia"

Aquest diumenge, Antoni Bassas entrevista l'editora i neta de l'autor Joan Sales, Maria Bohigas. Una entrevista en què parlen de llibres i de lectura en català, i també de cinema, ja que aquesta primavera s'ha estrenat la versió cinematogràfica d'' Incerta glòria', d'Agustí Villaronga.

En aquest fragment Bohigas, que va néixer i créixer a París, parla del moment que va arribar a Catalunya per estudiar filologia catalana a la UB i algunes de les decepcions que es va endur: "La idea que aquí compartiria amb la gent coses que no podia compartir amb la gent a França era totalment equivocada. I no només això, el català que parlava era diferent. Es passaven el dia preguntant-me d'on venia". Ella ho atribueix a l'educació que va rebre dels seus pares: "Jo venia d'una altra època. A l’emigració, l'educació que reps no té a veure amb la teva generació sinó amb la dels teus pares".