La cantant Maria del Mar Bonet rebrà el Premi Enderrock a la Trajectòria pels seus 50 anys de música als escenaris, a l'acte de lliurament d'aquests guardons que tindrà lloc el pròxim 9 de març a l'Auditori de Girona.

També en la categoria de premis especials, Enderrock ha avançat que el barceloní Gay Mercader rebrà el Premi Enderrock Estrella, per la seva labor com a promotor de concerts, just quan es compleixen 40 anys del mític concert dels Rolling Stones que va organitzar a Barcelona.

Aquests dos guardons se sumen al Premi Enderrock d'Honor al pianista Francesc Burrull, que es va fer públic dies enrere.

Joan Miquel Oliver, Miqui Puig, Gertrudis i Chambao actuaran en la festa de lliurament, al costat dels ja anunciats Els Amics de les Arts, Blaumut, Hora de Joglar i Sisa.