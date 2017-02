El Memorial de Ribesaltes, entre els cinc finalistes del premi Mies van der Rohe

"Les obres finalistes del premi Mies van der Rohe mostren la problemàtica del nostre temps; el que ha succeït en l'últim any revela la realitat profunda del populisme i la manca de memòria", afirma la historiadora de l'art exministra de Cultura de Polònia i membre del jurat del guardó Margorzata Omilanowsjka, arran de l'anunci dels cinc finalistes d'aquest prestigiós guardó d'arquitectura. Una de les obres és el Memorial de Ribesaltes, a la Catalunya Nord, del despatx de Rudy Ricciotti.

540x306 Sala d'exposicions del Memorial de Ribesaltes / KEVIN DOLMAIRE Sala d'exposicions del Memorial de Ribesaltes / KEVIN DOLMAIRE

El Memorial de Ribesaltes ocupa una espai de 42 hectàrees, conserva part dels barracots originals i un gran edifici soterrat que acull les exposicions permanents. Es va construir amb un pressupost de més de 20 milions d'euros on hi havia l'antic camp de concentració que va acollir refugiats catalans i espanyols després de la Guerra Civil. També hi van passar jueus durant el règim de Vichy i l'ocupació nazi, presoners de guerra alemanys i familiars de soldats algerians. Segons va dir Manuel Valls el 2015, té l'objectiu de "tornar la dignitat robada" als milers de refugiats.

Els altres quatre finalistes al guardó són els edificis d'habitatges Ely Court (del despatx Alison Brooks Architects), a Londres i deFlat Kleiburg, a Àmsterdam (NL Architects i XVW architectuur). I el Katyn Museum, a Varsòvia (BBGK Architekci) i Kannikegarden, un obra de Lundgaard & Tranberg que s'integran en el teixit de la ciutat medieval més important de Dinamarca, Riba.

El guanyador del premi a l'Arquitecte emergent es farà públic el 16 de maig a Brussel·les i el del Mies van der Rohe el 26 de maig.