Meryl Streep posa Trump al seu lloc i reivindica la diversitat

Tocava fer agraïments, plorar una mica i reflexionar sobre la carrera i l’ofici d’actriu. Però Meryl Streep es va saltar el guió habitual dels guanyadors de premis honorífics -potser perquè ja en té tants, de premis, que no li ve d’un més- i va alçar la veu contra Donald Trump en un discurs ple de passió i una enorme dignitat. Visiblement emocionada i amb una lleugera afonia, Streep va començar defensant la diversitat de nacionalitats i races de Hollywood fent broma sobre com l’associació que organitza els Globus d’Or representa “els segments més vilipendiats avui dia de la societat americana: Hollywood, els estrangers i la premsa”.

Però el moment que va fer emmudir el públic va ser quan l’actriu va parlar de la “interpretació” que més l’havia impactat aquest any: la de Donald Trump ridiculitzant públicament un periodista discapacitat del New York Times, Serge Kovaleski. “Algú a qui superava en privilegis, poder i capacitat de defensar-se -va dir, serena i indignada-. No era una bona interpretació, però sí efectiva: em va trencar el cor i encara no me la puc treure del cap perquè no era una pel·lícula, era la vida real. I aquest instint d’una persona pública per humiliar la gent es filtra en la nostra vida perquè dona permís als altres per fer el mateix”.

La resposta del futur president

El discurs de Streep va ser el gran moment de la gala i va sacsejar les xarxes socials. Fins i tot el president electe, Donald Trump, va respondre-li amb la seva habitual elegància per Twitter: “Meryl Streep, una de les actrius més sobrevalorades de Hollywood, no em coneix però m’ataca”, va contraatacar Trump, que va qualificar l’actriu de “serventa de Hillary” i va negar que s’hagués volgut riure de Kovaleski.