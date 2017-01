Meryl Streep posa Donald Trump al seu lloc

Meryl Streep es va convertir en la gran protagonista de la gala dels Globus d'Or gràcies al discurs que va pronunciar en rebre el premi d'honor Cecil B. De Mille la matinada del diumenge. L'actriu va deixar de banda els agraïments habituals i va centrar el seu discurs en l'actualitat política del país, concretament, en Donald Trump, a qui, sense dir-ne el nom, va dirigir les seves crítiques més apassionades .

Visiblement emocionada i amb la veu ronca, Streep va defensar la diversitat de nacionalitats i races de Hollywood i va bromejar sobre com l'associació que organitza els Globus d'Or representa "els segments més vilipendiats avui dia a la societat americana: Hollywood, estrangers i premsa".

Però el moment de la nit va ser quan Streep va fer emmudir el públic assenyalant la "interpretació" que més l'havia impressionat aquest any: la de Donald Trump ridiculitzant públicament un periodista discapacitat del 'New York Times', Serge Kovaleski. "Algú a qui superava en privilegis, poder i capacitat de defensar-se. No hi havia res de bo en aquesta interpretació, però va ser efectiva –va dir–. Em va trencar el cor quan la vaig veure i encara no me la puc treure del cap perquè no era una pel·lícula, era la vida real. Aquest instint humiliador d'una persona pública es filtra en la vida de tothom perquè dona permís als altres per fer el mateix".

"La falta de respecte convida a la falta de respecte, i la violència, a la violència –va afegir Streep–. " Quan els poderosos fan servir la seva posició per abusar dels altres, tots hi perdem". L'actriu va subratllar la importància de la premsa per plantar cara a Trump i va concloure el discurs citant Carrie Fisher. "Com la meva amiga, l'enyorada princesa Leia, em va dir un cop: 'Agafa el teu cor trencat i converteix-lo en art'".

La resposta de Trump

El futur president dels Estats Units no va trigar a respondre a les paraules de Streep des del seu mitjà favorit, el seu compte de Twitter. " Meryl Streep, una de les actrius més sobrevalorades de Hollywood, no em coneix però em va atacar als Globos", va escriure Trump. "És una serventa de Hillary que va perdre de totes passades".

Meryl Streep, one of the most over-rated actresses in Hollywood, doesn't know me but attacked last night at the Golden Globes. She is a..... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 9 de gener de 2017

Hillary flunky who lost big. For the 100th time, I never "mocked" a disabled reporter (would never do that) but simply showed him....... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 9 de gener de 2017

"groveling" when he totally changed a 16 year old story that he had written in order to make me look bad. Just more very dishonest media! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 9 de gener de 2017

Trump va defensar que mai s'havia volgut riure de Serge Kovaleski, sinó "mostrar com era de mesquí quan va canviar totalment una història de fa 16 anys per fer-me quedar malament".