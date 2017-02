“Més que deixar un llegat, vull celebrar el present”

La Sala Tenor Viñas del Liceu estava abarrotada de periodistes per la presentació de ' 50 palos... y sigo soñando' (Planeta), el nou llibre, disc i gira del músic Pau Donés. Abans de les preguntes, el músic va dir només un parell de frases: “Al càncer li dedico cinc minuts al dia, avui n’hi dedicaré deu perquè és una ocasió excepcional”. Van ser més de deu minuts perquè moltes preguntes dels periodistes giraven a l’entorn de la malaltia del músic després que fa quinze dies anunciés que li havien trobat un nou tumor a l’abdomen. “No m’estic morint. Tinc càncer i ja està. Sóc aquí”, va assegurar. Donés va respondre amb molt sentit de l’humor i deixant clar que té moltes ganes de pujar a l’escenari i de fer la gira per celebrar els seus 50 anys: “D’aquí un mes estaré de puta mare i si no, mireu-me dalt l’escenari, quan estigui al Festival Vive Latino de Mèxic DF”. El músic continuarà amb les sessions de quimioteràpia: “Pot ser que en algun concert no estigui al cent per cent, però això també passava abans, perquè potser havia sortit la nit anterior; hi haurà moments de tot”, va dir. A la pregunta de si es trobava bé i com vivia el dia a dia, una altra resposta irònica al periodista: “Doncs visc el meu dia a dia com ho pots fer tu”.



Donés va escriure '50 palos... y sigo soñando' durant els dos anys que va deixar els escenaris després que li detectessin un càncer de còlon el setembre del 2015: “He tingut temps per pensar, cada dia, de sis a vuit del matí escrivia un capítol sobre l’amor, la fama, el sexe, els èxits i els fracassos...”, va assegurar. Donés parla al llibre sobre la malaltia, el suïcidi de la seva mare, els amics, la soledat, la seva vida a Berlín, les crisis professionals, el seu viatge a Mali o les deu pitjors preguntes que li han fet els periodistes musicals. I tot plegat ho esquitxa amb versos o suggereix cançons per acompanyar la lectura.

Perdre la por

“Últimament somio molt, m’encanta somiar, però somio amb el present i no amb el futur. No vull perdre el temps”, va dir. Donés va assegurar que “vivim acollonits” i que s’ha de perdre la por: “ Tinc una filla i no l’educo perquè cregui que el món és hostil, sinó perquè pensi que és collonut i que s’ha de gaudir al màxim”, va assegurar. “Més que deixar un llegat vull celebrar el present”, va dir.

Al nou disc, el músic reprèn les cançons de sempre però assegura que les presenta tal com van néixer: “ Als concerts tinc ganes de comunicar-me amb la gent, explicar-los coses”, va detallar. “Dalt l’escenari som una mica com els protagonistes de la sèrie 'Els joves'”, va assegurar. L’única cançó nova que hi ha al disc és 'Humo': “ La lletra és una mica dura, però és una cançó d’amor a la vida”, va dir. “ Té molt a veure amb aquests dos anys que he passat. A la cançó la meva estimada no és una dona ni un amic, sinó la vida que se m’escapa”, va afegir.

La gira de Jarabe de Palo arribarà al maig a Espanya en disset escenaris diferents, com el teatre Victòria Eugenia de San Sebastián, el Liceu (on ja porta venudes el 92% de les entrades i s’està plantejant organitzar un nou concert), el teatre Lope de Vega de Sevilla, el Teatre Jovellanos de Gijón o el Teatre Alcalá de Madrid.