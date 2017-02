Mishima, Zoo i Els Amics de les Arts presentaran discos nous al Festival Strenes

Fent honor al seu nom, el Festival Strenes de Girona dedica la programació a la presentació dels nous discos. En aquesta cinquena edició, hi estrenaran nous treballs bandes com Els Amics de les Arts, Mishima, Maria Arnal & Marcel Bagés, Blaumut i Joan Miquel Oliver, entre d'altres.

L'Strenes 2017 se celebrarà del 25 de març al 30 d'abril en diferents espais de Girona. Una de les novetats d'aquesta edició és la inclusió en el cartell d'artistes internacionals, com ara la mexicana Julieta Venegas.

Com és habitual, el concert inaugural es farà al terrat de l'oficina de turisme de la ciutat i el grup que hi tocarà serà una sorpresa: el seu nom no es farà públic fins el mateix cap de setmana. Les sales habituals del festival com l'Auditori, el Teatre, el Museu d'Art o la Mercè acolliran els concerts dels caps de setmana dels dies 31, 1 i 2 d'abril, i del 7, 8 i 9. La programació d'aquests espais inclou artistes i grups com Renaldo & Clara, Cesk Freixas, Albert Pla i Tortell Poltrona, entre d'altres.



Els dies 21 i 22 d'abril hi haurà els concerts gratuïts a la Plaça Catalunya de Gossos, Miqui Puig, Maria Arnal & Marcel Bagés i Dr. Calypso, entre d'altres. Els últims dies del festival, el 28, 29 i 30 d'abril, es podran viure els concerts a les escales de la Catedral. Allà hi actuaran Mishima, Gertrudis, Zoo i Muchachito. Els Amics de les Arts, que també presentaran nou disc, faran la gran clausura del festival, per a la qual les entrades es van exhaurir en 24 hores.

Altres artistes que actuaran en el festival Strenes són Joan Miquel Oliver, Fermin Muruguza & Chalart 58,Paco Ibáñez, Miquel Abras, Orchestra Fireluche, Anímic, Buhos, Judith Nedderman, Ramón Mirabet, Doctor Prats, Joan Rovira, Marion Harper, Fito Luri, Pavvla, Lakkaste i Gener.

El pressupost d'aquesta edició és de 397.000 euros. L'Ajuntament de Girona hi aporta 130.000 euros i la Diputació de Girona 40.000 euros, i la resta prové de la venda d'entrades, fons propis de l'empresa organitzadora, aportacions de patrocinis i del club de mecenatge.