Michaël Dudok de Wit, l’hereu europeu de l’estudi Ghibli

Per a Michaël Dudok de Wit (Països Baixos, 1953), viure en primera persona l’Oscargate de diumenge passat va ser una experiència fascinant: “Tots crèiem que era un gag perquè semblava massa fort per ser veritat. I és que van passar dues rareses alhora: ningú va saber què fer, com reaccionar, quan es van adonar de l’error; i a més va guanyar Moonlight, la pel·lícula que ningú s’esperava”. Aquest animador de tracte afable, reflexiu i xerraire en les distàncies curtes, liderava la comitiva de La tortuga roja, un dels cinc films nominats a l’Oscar al millor llargmetratge d’animació. Un dels dos, juntament amb La vida d’en Carbassó, que amenaçaven l’hegemonia del cinema nord-americà en aquesta categoria. El director reconeix que va passar una nit lliure de nervis: “Tot i que m’havia preparat un petit discurs, tots sabíem que guanyaria Zootròpolis ”.

Ja a Lleida, on avui oferirà una conferència i es projectarà La tortuga roja, Dudok de Wit reconeix que no va ser un gran estudiant, perquè, confessa, es passava les classes fent dibuixos a la llibreta. La seva passió el va portar a estudiar belles arts a Ginebra i, posteriorment, a viure un inoblidable 1979 a Barcelona. Va treballar en diversos estudis d’animació locals, com per exemple Equip, dirigit per Jordi Amorós (present aquests dies també a l’Animac, on se li ret homenatge). I es va endinsar en la cultura del nostre país: “Vaig absorbir com una esponja l’ambient, passejant per les Rambles, seient a la plaça del Pi i xerrant amb gent de tota mena”. Una de les seves grans troballes va ser l’obra del dibuixant Joan Junceda (1881-1948): “Té un estil clàssic, realista, que només poden defensar els grans artistes. Vaig tornar al meu país amb tres llibres de segona mà d’obra seva sota el braç. Les seves pàgines sempre han sigut molt inspiradores”, reconeix.

Repassant els seus quatre curts previs i La tortuga roja, sorgeixen diversos motius visuals que es repeteixen en la seva obra. El més important és l’aigua. “Vinc d’un país on n’hi ha per tot arreu: rius, canals, el mar... A casa tinc un aquari i dos estanys, i m’encanta observar les salamandres i els insectes que s’hi passegen”, confessa. “El mar i l’horitzó simbolitzen l’infinit. L’oceà és opac, només podem veure l’aigua que el cobreix, no l’infinitud que hi ha per sota. Per a mi, rebel·la alguna cosa de l’ésser humà i el seu subconscient. Un dels temes recurrents en la meva obra és l’abordatge de l’eterna pregunta de qui som”.

L’escola de Miyazaki

La tortuga roja és la primera coproducció amb un estudi europeu de Ghibli, el temple japonès de l’animació fundat per Isao Takahata (productor de la pel·lícula) i Hayao Miyazaki, a qui Dudok de Wit considera un dels grans mestres de la història del cinema. “Sap com connectar amb el nen que tots portem dins, però les seves pel·lícules són molt madures. Suposo que devia ser molt feliç de petit, i deu tenir records molt vius d’aquella etapa, perquè sap explicar-nos què vol dir sentir-se com un nen”. No és estrany, doncs, que triï dues pel·lícules de Ghibli, La tomba de les lluernes (1988) i El viatge de Chihiro (2003), quan li demanem que ens recomani algun títol capaç de convertir els que encara creuen que els dibuixos animats són només per als nens. Sentència que, any rere any, l’Animac s’encarrega de revocar.