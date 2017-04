'Twin Peaks' i els nous films de Michael Haneke, Sofia Coppola i Todd Haynes, al Festival de Canes

La nova temporada de 'Twin Peaks', l'esdeveniment televisiu més esperat en dècades, veurà la llum en el festival de cinema per excel·lència. Els dos primers capítols del retorn de David Lynch a la televisió es projectaran a Canes en una sessió especial de la 70a edició del festival, que se celebrarà del 17 al 28 de maig.

La competició oficial, joia de la corona de la programació, acollirà les noves pel·lícules d'alguns vells coneguts dels festival: Todd Haynes hi presentarà 'Wonderstruck' (amb la seva musa Julianne Moore), Michael Haneke 'Happy end' (protagonitzada per Isabelle Huppert), Naomi Kawase amb 'Hikari', Yorgos Lanthimos amb 'The killing of a sacred deer', Hong Sang-Soo amb 'The day after' i Sofia Coppola amb 'The beguiled', una nova versió amb Nicole Kidman, Elle Fanning i Kristen Dunst de la novel·la que va inspirar el film de Don Siegel protagonitzat per Clint Eastwood del 1971 'El seductor'.

També es veuran els nous films del coreà Bong Joon-Ho ('Okja'), els russos Sergei Loznitza ('A gentle creature') i Andrey Zvyagintsev ('Loveless'), l'anglesa Lynne Ramsay ('You were never really here', amb Joaquin Phoenix) i els debutants en la competició oficial: els germans Benny i Josh Safdie ('Good time', amb Robert Pattinson) i l'hongarès Kornei Mandruzco ('Jupiter's moon').

El cinema francès comptarà amb seva quota tradicional de films en la competició: el 'biopic' sobre Jean-Luc Godard 'Le redouble', del director de 'The artist' Michel Hazanavicius, 'L'amant double', de François Ozon, '120 battements par minute', de Robin Campillo, el biogràfic 'Rodin', de Jacques Doillon i el film inaugural, Les fantômes d'Ismaël, d' Arnaud Desplechin.

En la secció paral·lela Un Certain Regard destaquen les noves obres d'autors com el japonès Kiyoshi Kurosawa, l'actor i director nord-americà Taylor Sheridan, el guanyador de la Palma d'Or Lauren Cantet, el mexicà Michel Franco, l'italià Sergio Castellito i el tàndem format per Barbara i Mathieu Amalric. Fora de competició es projectaran l' adaptació d'un conte de Neil Gaiman dirigida per John Cameron Mitchell, 'How to talk at girls at parties', la nova bogeria de Takashi Miike, 'Blade of the immortal', i un nou film de la veterana Agnes Varda, 'Visages, villages', codirigit amb JR.

A més de 'Twin Peaks', les sessions especials inclouran un curt de Kirsten Stewart ('Come swim'), la segona temporada de la sèrie de Jane Campion 'Top of the lake', amb Nicole Kidman sumant-se al repartiment, un curt inèdit d' Abbas Kiarostami, els nous films dels documentalistes Raymon Deppardon, Eugene Jarecky i Claude Lanzmann i la segona pel·lícula en el festival del prolífic Hong Sang-Soo, 'Claire's camera', la seva nova col·laboració amb Isabelle Huppert.

Canes acollirà per primera vegada en els seus 70 anys d'història una pel·lícula en realitat virtual: 'Carne y arena', un curt d' Alejandro G. Iñárritu.