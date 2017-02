Miguel Falomir substituirà Miguel Zugaza com a director del Prado

La comissió encarregada de valorar els perfils de les persones que podrien substituir Miguel Zugaza en la direcció del Museu del Prado ha acordat per unanimitat elegir Miguel Falomir com a candidat per ser al capdavant de la pinacoteca. El 15 març la decisió s'elevarà al ministre d'Educació, Cultura i Esport, Íñigo Méndez de Vigo. Finalment, el nom del nou director haurà de ser aprovat pel consell de ministres, a proposta del ministre.

Miguel Falomir Faus (València, 1966) és expert en pintura italiana del Renaixement i des de juny del 2015 ha exercit com a director adjunt de conservació i recerca del museu. Doctor en història de l'art i professor titular, en excedència, del departament d'Història de l'Art de la Universitat de València, fa 20 anys que va entrar en aquest museu, que el va fitxar el 1997 com a cap del departament de Pintura Italiana i Francesa (fins al 1700). Falomir ha liderat els estudis sobre les col·leccions de pintura italiana del Renaixement i ha promogut la restauració d'importants obres de Tiziano, Tintoretto, Veronese o Rafael i ha comissariat exposicions dedicades a aquests artistes.

Zugaza, que va anunciar la seva renúncia el 30 de novembre, ha destacat de Falomir el seu "alt grau de preparació i capacitat de lideratge". Un dels principals reptes que Falomir tindrà al davant com a director del Prado serà el bicentenari del museu, que tindrà lloc el 2019. El Museu del Prado és avui és un dels museus més importants del món i l'any passat va rebre més de 3 milions de visitants, un 12,50% més que el 2015.