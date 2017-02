Monteverdi resplendeix amb Heras-Casado

Pablo Heras-Casado. Palau de la Música, 9 de febrer

L’ofici de director d’orquestra ha experimentat una evolució radical. Lluny queda l’època en què les batutes estrella, després d’un període més o menys llarg de forja amb conjunts de segona o tercera, eren adulades per les seves versions del gran repertori simfònic (germànic, preferentment) del Classicisme al Postromanticisme al capdavant de formacions amb les quals establien lligams estrets durant lustres. En un món accelerat i fugaç com el nostre, la versatilitat i l’adaptabilitat són qualitats bàsiques, qualitats que Pablo Heras-Casado posseeix en grau superlatiu.

El director granadí es mostra tan còmode en el repertori barroc com en la música del nostre temps, tant fent Verdi al fossat del Met com interpretant obres del Romanticisme amb instruments originals, facetes en les quals mostra la mateixa claredat conceptual i força comunicativa. Monteverdi no ha estat una excepció. Heras-Casado ha iniciat a Palau 100 una gira amb el Balthasar Neumann Chor & Ensemble centrada en una selecció de la Selva morale e spirituale, una fascinant summa de la producció sacra amb peces de tot tipus que el compositor italià va compilar en els últims anys de la seva vida, però que ha quedat eclipsada per la fama dels Vespro della Beata Vergine.

El gest inspirador del director, la ductilitat de les veus (d’una benvinguda carnositat en els tutti i d’una perfecta nitidesa en solitari o en petit conjunt) i l’escalf dels instruments van ser la millor defensa d’aquesta música polièdrica, el caràcter de la qual Heras-Casado va copsar a la perfecció, començant per l’expansivitat resplendent del Dixit Dominus que obria el programa o l’imponent Magnificat que el tancava, amb els seus fulgurants diàlegs entre seccions que evocaven Sant Marc de Venècia. També hi va haver espai per als arabescos més filigranats, per a la sensualitat directa dels madrigals sacres com O Ciechi, ciechi i Voi, ch’ascoltate, o per a la demostració de l’ampli ventall estilístic de Monteverdi inserint, en el Credo de la Missa a 4, amb la seva polifonia d’arrel renaixentista, tres fragments característics de la nova sensibilitat barroca. L’Any Monteverdi ha continuat de forma immillorable amb Heras-Casado.