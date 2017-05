Mor l'escriptor nord-americà Denis Johnson, autor de 'Hijo de Jesús'

El poeta i escriptor Denis Johnson, que va morir víctima d’un cáncer a Idaho als 67 anys, explicava a les seves novel·les les parts més invisibles de la societat. Els protagonistes dels seus contes eren drogoaddictes, obrers, solitaris que sovint vivien als marges de la societat. No només els va donar veu i visibilitat a les seves experiències, sinó que la seva narrativa també traspua una gran empatia.

Una de les seves obres més aclamades és ‘Hijo de Jesús’ publicada el 1992. Són 12 contes protagonitzats per personatges desorientats, que han tocat fons. El protagonista del conte “Libre bajo fianza” explica què li passa pel cap cada vegada que s’apropa a un bar: “Y con cada paso mi corazón se quebraba por esa persona a la que jamás encontraría, la persona que iba a amarme. Y entonces recordaba que en casa tenía a una esposa que me amaba, o que luego mi esposa se había ido y yo estaba aterrorizado, o que después yo tenía una hermosa novia alcohólica que me haría feliz para siempre. Pero cada vez que entraba a este sitio había rostros velados prometiéndolo todo y entonces, enseguida, se volvían toscos, normales, mirándome mientras repetían una y otra vez el mismo error”. L’obra va ser portada al cinema per Alison Maclean el 1999 amb Billy Crudup, Samantha Morton, Denis Leary, Jack Black, Dennis Hopper i Holly Hunter com a protagonists. Amb ‘Árbol de humo’, una història sobre la guerra del Vietnam, va guanyar el National Book Award el 2007. També va ser candidat al Pulitzer dues vegades.



Johnson va néixer a Munich el 1949 i era fill d’un funcionari del departament d’estat nord-americà. Va pasar la infancia entre Tòquio, Manila i Washington DC envoltat de diplomàtics i militars. Amb només 19 anys va publicar els seus primers poemes i el 1983 va escriure la seva primera novel·la: ‘Ángeles derrotados’. En una entrevista que li van fer el 2003, explicava que les històries que emocionaven més eren les d’un món que s’esfondra. Les dues últimes novel·les que va publicar són ‘Sueños de trenes’, on relata la vida d'un jornaler que viu entre els grans boscos de l'oest mitjà dels Estats Units i que, després d'una gran tragèdia, viu aïllat en un entorn salvatge, i ‘Los monstruos que se ríen’, ambientada al continent africà després de l'11-S.