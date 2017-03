Mor Enric Pubill, lluitador antifranquista i president de l'Associació Catalana d'Expresos Polítics

Enric Pubill (Barcelona, 1930), que ha mort avui als 86 anys , era infatigable. Sempre era allà on se’l necessitava per reivindicar la memòria. President de l’Associació d’Expresos Polítics de Catalunya, no hi havia dia que no acudís a les oficines de l’associació, a la Via Laietana número 16, molt a prop de la comissaria on durant el franquisme el van torturar. El 1949 el van detenir per ser militant de les joventuts comunistes i participar en activitats de propaganda antifranquista. El van enviar a la Model, on va passar cinc anys de la seva vida. I després, cinc més al penal de Burgos. El seu pare, anarcosindicalista i impressor, formava part de l'exèrcit de la República i l'última vegada que el va veure tenia només 6 anys. "Venia en retirada i recordo que anava brut i molt barbut, ens va dir que anava al barber i a rentar-se però ja no va tornar mai més", rememorava Pubill en una entrevista a l’ARA.

El pare de Pubill es va exiliar i el van tancar al camp de concentració d'Argelers. Un dia van rebre una trucada dient que havia mort a França. Durant un temps, Pubill va viure amb els seus oncles on treballava en jornades interminables en el taller d'enquadernació. No tenia ni 7 anys. Quan va sortir de la presó, a mitjans dels anys cinquanta, va reprendre els contactes amb el PSUC i va treballar al camp de la solidaritat i després com a responsable de propaganda del partit al seu districte.

“Tot el que he fet ho tornaria a fer” afirmava. Va lluitar moltíssim perquè la memòria no s’esborrés. “ La por va paralitzar molta gent. La por feia que els pares amaguessin als fills tot el que havien patit”, explicava. Però ell no es rendia. Va batallar perquè es creés el Memorial Democràtic. I sempre era present en tots els actes que se celebraven per recordar els que van lluitar contra la dictadura.

Avui són molts els que l'han recordat a través de les xarxes socials:

Afligit per la mort d'Enric Pubill. Amb ell marxa part de la memòria viva del nostre país. El millor homenatge, la victòria pic.twitter.com/8a8RNRslM4 — Xavier Domènech (@XavierDomenechs) 29 de març de 2017

Ens ha deixat l'Enric Pubill. No t'oblidarem amic, seguirem el teu exemple i continuarem la teva lluita. Que la terra et sigui lleu. DEP pic.twitter.com/EpnaK3oDBx — EUiA (@EUiA_cat) 29 de març de 2017

Ens ha deixat l'Enric Pubill, lluitador per la llibertat, amic, company, un dels nostres. No t'oblidarem mai. Que la terra et sigui lleu. pic.twitter.com/NOwVMjM38V — Iniciativa (@iniciativa) 29 de març de 2017

#Enric Pubill ahir a la nit . I avui ens h deixat. Sempre amb nosaltres ! pic.twitter.com/diZPULwOTq — mireia clemente (@_mirandolina_) 29 de març de 2017