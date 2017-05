260x366 Mor Gregg Allman, el líder dels Allman Brothers Band Mor Gregg Allman, el líder dels Allman Brothers Band

Gregg Allman, l'ànima dels Allman Brothers Band, un dels grups fonamentals del rock sureny, va morir ahir als 69 anys, segons informa la web oficial del grup. El músic havia cancel·lat feia uns mesos els seus concerts previstos per al 2017 com a conseqüència dels problemes de salut que arrossegava des que el 1999 van diagnosticar-li Hepatitis C i el 2010 van realitzar-li un trasplantament de fetge.

Allman era el compositor principal del grup, l'autor i cantant de clàssics del rock com 'Midnight Rider', 'Whipping Post' i 'Melissa'. Un músic essencial l'evolució del rock nord-americà, creador juntament amb el seu germà Duane, mort en un accident el 1971, d'un estil característic i imitat fins a la sacietat, un rock d'arrels que incorpora elements del blues, el soul i el jazz.

540x306 Els Allman Brothers Band dels anys 70 / Getty Els Allman Brothers Band dels anys 70 / Getty

Allman i el seu germà van fundar la banda el 1969 i de seguida van destacar pels seus concerts incendiaris, plens de jams plenes d'improvisació que estiraven els temes portant el públic al deliri. De fet, el seu primer èxit arribaria el 1971 amb un disc que va capturar l'energia en directe de la banda, 'At Fillmore East', considerat un dels millors àlbums en viu de la història del rock. Després de la mort de Duane Allman, un dels millors guitarristes de la seva generació, la banda es va aixecar amb un dels seus millos discos, el clàssic 'Eat a peach', amb temes mítics d'Allman com 'Ain't waisting time no more'.

El 1973, Allman va publicar el seu primer disc en solitari, 'Laid Back', una faceta en què es prodigaria més arran de les moltes ruptures i reunions que viurien els Allman Brothers al llarg dels 70 i 80, un període en què el music va patir molts problemes amb les drogues i l'alcohol, a més d'un matrimoni convuls amb la cantant Cher.