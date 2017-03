Mor als 99 anys un dels últims testimonis de la repressió franquista a la presó de dones de les Corts

Joaquina Dorado Pita, una dels darrers testimonis de la repressió franquista a la presó de dones de les Corts, ha mort aquest dimarts als 99 anys. Dorado va ser una militant anarco-sindicalista, republicana i antifranquista nascuda a La Corunya i que va emigrar a Barcelona el 1934. Durant la Guerra Civil va participar activament en el procés de col·lectivització del sector de la fusta i el 1937 va ocupar la presidència del sindicat de la fusta.

Després d'exiliar-se a França el 1939, va estar internada als camps de concentració de Briançon i Recebidoux, d'on va poder escapar. El 1946 va tornar a Espanya per lluitar contra la dictadura en el marc del Moviment Llibertari de Resistència. Dos anys més tard va ser detinguda i torturada. Va ingressar a la presó provincial de les Corts el 15 de març del 1948 i va ser condemnada a 15 anys de presó per "auxili a la rebel·lió". Dorado va passar tres anys a la presó i el 1956 va emigrar clandestinament a França, on va residir fins al 2006, quan va tornar a Barcelona.

El testimoni de Dorado forma part del projecte 'Memòria presó de les Corts' que es va dur a terme entre el 2006 i el 2007. Al seu relat, recorda el treball i la solidaritat a la fàbrica de draps de taula que es va instaurar a la presó i el suport que va rebre de les preses comuns quan va sortir de la presó per primer cop.