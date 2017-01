Mor als 75 anys l'escriptor argentí Ricardo Piglia

L'escriptor Ricardo Piglia, un dels autors més importants de la literatura argentina, ha mort aquest divendres als 75 anys, segons informen diferents mitjans argentins. Piglia patia des de feia temps esclerosi lateral amiotròfica (ELA), una malaltia que havia anat condicionant durant els últims anys la seva mobilitat.

Producte de la generació d'autors argentins sorgits als anys 70, Piglia representava la tradició més intel·lectual de la literatura argentina i se'l considera relleu natural d'autors com Borges i Cortázar. Nascut a Adrogué el 1941, va estudiar història a la Universitat de la Plata i, entre altres feines editorials, va dirigir la col·lecció de literatura policíaca 'Serie Negra'.

El seu debut literari va ser el volum de contes 'La invasión' (1967), però el reconeixement internacional no arribaria fins al 1980 arran de la publicació de la seva primera novel·la, 'Respiración artificial', i també obtindria un gran reconeixement el 1997 per 'Plata quemada' –que ell mateix adaptaria al cinema sota la direcció de Marcelo Piñeyro– i 'Blanco nocturno', del 2010. El seu estil, reflexiu i precís, no estava renyit amb la cruesa de les històries, que podien freqüentar les realitats més sòrdides i els baixos fons de la societat argentina.

A més de la novel·la, Piglia també va freqüentar el relat curt i té una extensa i ressenyable producció assagística. En els últims anys destaca la publicació de 'Los diarios de Emilio Renzi', obra autobiogràfica de la qual es van arribar a publicar dos volums: 'Los años de formación' i 'Los años felices'. En aquests dietaris Piglia feia servir l''alter ego' Emilio Renzi per rememorar les dècades dels 50, 60 i 70, els seus anys de formació intel·lectual, sentimental i política.