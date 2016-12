Mor Rick Parfitt, guitarrista de Status Quo

Rick Parfitt, el guitarrista de Status Quo, ha mort aquest dissabte als 68 anys, segons ha informat el mànager. Parfitt va ser ingressat en un hospital de Marbella dijous per una infecció i complicacions en una lesió a l'espatlla que s'havia fet aquesta tardor. El músic va ser el vocalista i compositor de Status Quo des del 1967. El seus companys l'anomenaven The Womorr [el vell salvatge del rock'n'roll]. Feia temps que arrossegava problemes de salut.

La seva família i els seus companys han emès un comunicat a través de Facebook: "La tragèdia arriba just quan el Rick estava treballant i esperançat en la seva carrera en solitari i en el llançament d'un àlbum i una autobiografia que s'havia de publicar el 2017". El músic feia més de mig segle que voltava pels escenaris amb Status Quo.

La banda britànica ha venut al llarg de la seva dilatada història més de 100 milions de discos, amb èxits com 'Whatever you want' o 'Living on and island', i va entrar al 'Llibre Guinness dels Rècords' per haver sigut la primera banda a fer quatre recitals en menys de 12 hores.

Al començament, la banda es decantava més pel rock, el 'beat' i el rock psicodèlic, però a la dècada dels 70 va canviar d'estil i va tocar ritmes més de rock dur i bugui rock. A la dècada dels 80 va adaptar més elements de pop rock. Sigui com sigui, ha sobreviscut durant mig segle, sense perdre la popularitat, i ha rebut molts premis, com el Silver Clef Award (1981), els Brit Awards (1991), el World Music Award (1991) i el UK Festival Award (2005).