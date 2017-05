Mor el DJ Robert Miles, creador del tema 'Children'

El DJ Robert Miles ha mort aquest dimarts a la tarda a Eivissa després de lluitar, durant els últims 9 mesos, contra un càncer, segons ha confirmat l'organització de l' Ibiza Music Summit (IMS). Considerat des dels anys 90 com un dels grans exponents de la música 'trance', 'ambient' i 'techno', Miles es va fer conegut sobretot amb el tema 'Children', que va publicar el 1995 dins del seu àlbum 'Dreamland'. D'aquest disc se'n van vendre més de 5 milions de còpies i va ser número 1 de l'Euro Top 100 durant 13 setmanes consecutives.

Nascut a Suïssa el 1969, Miles va començar la seva trajectòria professional treballant com a DJ en diversos clubs italians. Amb el llançament de 'Children', la seva carrera va fer un salt internacional i va triomfar sobretot a Alemanya i al Regne Unit, on es va convertir en l'únic italià que ha guanyat mai un Brit Award. A principis de segle es va instal·lar als Estats Units, on va exercir de compositor, productor, músic i DJ. El 2012 va fundar a Eivissa la seva pròpia emissora de ràdio, OpenLab, que buscava la innovació en la cultura i les arts.