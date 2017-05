260x366 Mor Roger Moore, el llegendari actor de James Bond Mor Roger Moore, el llegendari actor de James Bond

L'actor Roger Moore ha mort aquest dimarts als 89 anys a Suïssa després d'una lluita contra el càncer. Ho han anunciat els seus fills a través del compte oficial de Twitter de l'intèrpret, amb un missatge que diu: "Hem de compartir la terrible notícia que el nostre pare, Sir Roger Moore, ha mort avui. Estem tots devastats". El funeral de l'actor tindrà lloc a Mònaco, tal com ell havia demanat.

Nascut a Londres el 1927, Moore és conegut, sobretot, per haver donat vida a la tercera encarnació de l'agent 007. L'actor es va posar a la pell de James Bond entre el 1973 i el 1985, i es va convertir així en l'intèrpret que ha encarnat l'agent 007 durant més temps i en més films oficials. Ho va fer en set pel·lícules '007': 'Viu i deixa morir' (1973), 'L'home de la pistola d'or' (1974), 'L'espia que em va estimar' (1977), 'Moonraker' (1979), 'Només per als teus ulls' (1981), 'Octopussy' (1983) i 'Panorama per matar' (1985).

Malgrat que va néixer i créixer al Regne Unit, Moore va desenvolupar pràcticament tota la seva carrera professional als Estats Units. Hi va arribar el 1953 i, un any després, va obtenir un paper a 'L'última vegada que vaig veure París', on feia de jugador de tennis al costat d' Elizabeth Taylor. Després va saltar a la fama per encarnar Simon Templar a la sèrie de televisió 'The saint' entre el 1962 i el 1969 i, més endavant, un dels protagonistes de 'The persuaders'.

L'èxit d'aquestes ficcions li va obrir les portes de Hollywood, on es va convertir en un dels espies cinematogràfics més llegendaris. Tot i això, no hi va arribar de seguida: les primeres vegades que li van demanar d'agafar el paper va rebutjar-lo perquè no s'ho podia compaginar amb la feina a la televisió. No va ser fins al 1972, quan tenia 45 anys, que va acceptar la proposta.

El James Bond de Moore contrastava amb el de Sean Connery, que l'havia interpretat en les pel·lícules anteriors. Moore va donar vida a un agent 007 més fresc i divertit, amb un toc humorístic que va trencar amb la idea de l'espia centrat i resolut. Quan va fer 58 anys, l'actor va anunciar que deixava el paper i va ser substituït per Timothy Dalton. De fet, al seu llibre 'Bond on Bond' (Bond sobre Bond), Moore lloa la interpretació de Daniel Craig, que considera que fa el millor James Bond de tots, però també demana que hi hagi més humor en les pròximes pel·lícules de l'agent secret.

Després de cedir el tro de 007 a Timothy Dalton, Moore es va prendre un temps, allunyat dels focus públics i del món mediàtic. La seva següent pel·lícula, 'Bullseye', es va estrenar el 1990 i va passar sense pena ni glòria. A partir d'aleshores les seves aparicions a la gran pantalla van ser minses i esporàdiques, i van incloure petits papers a 'Spice world' i 'Boat trip', on va interpretar un extravagant personatge homosexual amb certa retirada a James Bond.

Moore va viatjar a l'Índia el 1983 per rodar-hi 'Octopussy' i aquella experiència el va marcar. En apartar-se del focus mediàtic, va decidir convertir-se en ambaixador de l'Unicef el 1991. La seva amistat amb Audrey Hepburn, que també va treballar amb l'UNICEF, va tenir influència en Moore i en la seva tasca solidària. 12 anys després se li va atorgar el títol de cavaller de l'ordre de l'imperi britànic pel seu treball humanitari.

A banda de 'Bond on Bond', també és autor de l'autobiografia 'My world is my bond' (El meu món és el meu vincle), publicat el 2008, i 'One lucky bastard' (Un malparit amb sort). Així mateix, havia protagonitzat l'espectacle 'An evening with Roger Moore' (Un vespre amb Roger Moore), que va voltar per diversos països els últims anys. Moore estava casat en quartes núpcies amb la multimilionària Kristina Tholstrup. Abans havia contret matrimoni amb la patinadora Doorn Van Steyn, la cantant Dorothy Squires i l'actriu Luisa Mattioli. També és pare de tres fills: l'actriu Deborah Moore, l'actor Geoffrey Moore i el productor cinematogràfic Christian Moore.