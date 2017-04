Mor als 81 anys l'escultor Xavier Corberó

260x366 L'escultor Xavier Corberó / XAVIER BERTRAL L'escultor Xavier Corberó / XAVIER BERTRAL

L'escultura catalana ha perdut un dels grans noms: Xavier Corberó va morir dilluns als 81 anys a Esplugues de Llobregat, segons ha fet públic la seva seva filla Anna al seu compte de Twitter. "El meu pare, Xavier Corberó, va morir la nit passada. La seva vida va ser llarga i plena de color. Va ser molt estimat, fins i tot adorat. Se'l trobarà a faltar", diu la piulada. La vetlla comença aquesta tarda a les quatre de la tarda al Tanatori de Sant Gervasi i es perllongarà fins a les vuit. La cerimònia de comiat se celebrarà demà a tres quarts de dotze.

My father, Xavier Corberó died last night. He lived his life large and colourful. He was much loved, even adored.. He will be missed. ❤️ pic.twitter.com/eQvG3vqw4w — a corbero (@anacorbero) 24 d’abril de 2017

Entres les obres més conegudes de Corberó als carrers de Barcelona hi ha el monument a Josep Tarradellas ubicat a l'avinguda que porta el nom d'aquest president i una escultura en homenatge a la figura del viatger instal·lada davant el Palau de Congressos de l'avinguda Diagonal. També hi ha obres seves als carrers de ciutats com Sitges, Granollers, Esplugues de Llobregat i Girona.

A més de la seva producció com escultor, pintor i gravador, Xavier Corberó és conegut per haver dissenyat les medalles dels Jocs Olímpics de Barcelona i haver format part del comitè d'escultura pública de l'Olimpíada Cultural. Va ser reconegut amb la Creu de Sant Jordi l'any 1992.

Xavier Corberó, escultor: "Als 60, Cadaqués tenia tot el que no trobava a Espanya"La formació de Xavier Corberó va arrencar a l'Escola Massana –el seu pare, orfebre, en va ser un dels fundadors– i va continuar a Londres, Suïssa, on va rebre la influència de Pau Gargallo i Henry Moore, i Nova York. A nivell artístic va arrencar dins l'informalisme, amb unes peces caracteritzades per unes elaborades superfícies de bronze, i va evolucionar cap a una escultura més dinàmica i de formes depurades. En les escultures realitzades amb materials com el marbre i el basalt, l'artista feia palès l'origen natural de la pedra i, d'una altra banda, la seva intervenció.

Al llarg de la seva carrera Xavier Corberó va exposar en països com Alemanya, els Estats Units i el Japó. La seva obra es pot trobar en museus tan importants com el MoMA, l'Stedlijk i el Victoria & Albert Museum. També està representant en museus del país com el Macba.

Una obra de grans dimensions de Xavier Corberó a l'exterior del seu taller / XAVIER CORBERÓ

Xavier Corberó també es preocupar per la formació d'altres artistes: va destinar un conjunt de cases antigues a Esplugues de Llobregat a residències d'artistes.