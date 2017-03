Mor Joni, cantant del grup de música disco Sister Sledge

La cantant nord-americana Joni Sledge, fundadora i membre del grup de música disco Sister Sledge, ha mort als 60 anys. Sledge va fundar el grup amb les seves germanes el 1971. Un amic va trobar el seu cos sense vida a casa seva sense que, de moment, se sàpiguen les raons de la mort.

La cantant no estava malalta i havia d'actuar dissabte que ve a Los Angeles. Sister Sledge van tenir molt d'èxit sobretot a finals dels 70 amb cançons com 'We are family' (1979), 'He's the greatest dancer' o 'My guy'.

"Em sap molt greu informar-vos que la nostra germana, mare, tieta, neboda i cosina, la Joni, va morir ahir. Sisplau, reseu amb nosaltres per la seva pèrdua", ha anunciat la banda a la seva web i a la pàgina de Facebook. "Us agrairem que respecteu la nostra privacitat i ens permeteu plorar-la tranquil·lament. L'enyorem i patim perquè no podrem gaudir més la seva resplendor ni de la sinceritat amb què estimava i abraçava la vida", diu el text. El grup també tenia previst fer gira per Europa.