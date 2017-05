Mor el cantant de Soundgarden

Chris Cornell, cantant de Soundgarden, ha mort aquesta nit a Detroit amb 52 anys per causes desconegudes. Ho ha informat el representant del grup, Brian Bumbery, en un comunicat a Associated Press, en què ha dit que la mort ha sigut "sobtada i inesperada". La família està treballant amb el metge forense per determinar les causes, segons diu el text, que agraeix als seguidors "el continu amor i lleialtat" i demana que la seva privacitat sigui respectada.

Cornell es trobava a Detroit actuant amb Soundgarden en una gira pels EUA que havia començat el passat mes d'abril. El cantant havia estat classificat pel rànquing 'Hit Parade' com el quart millor vocalista de la història del heavy metal. També havia liderat el grup Autoslave i Temple of the dog.