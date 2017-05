Mor Chris Cornell, cantant de Soundgarden

Chris Cornell, cantant de Soundgarden, ha mort aquesta nit a Detroit amb 52 anys per causes desconegudes. Ho ha notificat el representant del grup, Brian Bumbery, en un comunicat a Associated Press, en què ha dit que la mort ha sigut "sobtada i inesperada". La família està treballant amb el metge forense per determinar-ne les causes, segons diu el text, i agraeix als seguidors "el continu amor i lleialtat". També demana que la seva privacitat sigui respectada.

Cornell es trobava a Detroit actuant amb Soundgarden en una gira pels EUA que havia començat al mes d'abril. El cantant havia estat classificat pel rànquing 'Hit Parade' com el quart millor vocalista de la història del 'heavy metal'. També havia liderat el grup Audioslave i Temple of the Dog.

Soundgarden, gran referent del 'grunge'

Juntament amb Nirvana i Pearl Jam, Soundgarden van ser els referents de l'escena 'grunge' de Seattle a principis de la dècada dels 90. Soundgarden estava integrat per Cornell (veu i guitarra), Hiro Yamamoto (baix), Kim Thayil (guitarra) i Matt Cameron (bateria). El seu primer disc, 'Ultramega OK', va arribar el 1988. La primera etapa del grup va incloure quatre discos més, 'Louder than love' (1989), 'Badmotorfinger' (1991), 'Superunknown' (1994) i 'Down on the upside' (1996).

Després d'un parèntesi de més d'una dècada, el grup va tornar a sortir de gira i a gravar: el resultat va ser 'King animal' (2012). A la dècada dels 90, Soundgarden van vendre més de 10 milions de discos només als Estats Units. Entre les seves cançons més conegudes hi ha 'Black hole sun', 'Fell on black days', 'Rusty cage', 'Spoonman' i 'Burden in my hand'.