Mor el cantant Tommy Page als 46 anys

El cantant i compositor nord-americà Tommy Page ha mort aquest divendres als 46 anys, segons publica 'The Hollywood Reporter'. Page va saltar a la fama el 1990 amb el 'hit' 'I'll be your everything', que va escriure conjuntament amb Jordan Knight i Danny Wood, membres de la banda New Kids On The Block. El tema li va valdre reconeixement internacional i es va convertir en el número 1 del rànquing Billyborard Hot 100. Tot i que es desconeix la causa de la seva mort, fonts properes a l'artista apunten que es tractaria d'un suïcidi.

Page va començar la seva carrera al segell Sire Records. Posteriorment va treballar amb el productor Seymour Stein, que el va ajudar a tirar endavant durant els seus primers anys de carrera. Va publicar nou àlbums entre el 1988 i el 2000. Després va treballar com a empresari musical. En aquesta etapa, va ajudar a modelar les carreres d'artistes com Michael Buble, Alanis Morissette i Green Day.