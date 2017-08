Mor l'actriu i cantant Nati Mistral

La cantant i actriu Nati Mistral, coneguda pel seu temperament i per dir sempre el que pensava, ha mort aquest diumenge a Madrid als 88 anys, segons ha confirmat el seu antic productor, Jesús Cimarro, director del Festival de Mèrida. La capella ardent de l'artista madrilenya, que havia patit un infart cerebral fa uns mesos, serà instal·lada al tanatori de Sant Isidre de Madrid.

Nati Mistral va néixer en una humil família madrilenya el 13 de desembre de 1928. Sent una nena es va incorporar al Teatre Espanyol; amb quinze anys, va guanyar un premi a Ràdio Madrid, cantant un fado, i va ser contractada per la companyia de Lola Flores i Manolo Caracol.

El 1947 Arthur Kaps i Franz Johan li van proposar una gira per Europa amb la seva famosa companyia Los Vieneses; es va quedar a Alemanya cinc anys, i allà va aconseguir oblidar el mal tràngol que li va donar el seu promès, Tony LeBlanc, que l'havia deixat plantada quan ja preparaven les noces. Amb qui sí es va casar anys després, el 1959, va ser amb l'industrial barceloní Joaquim Vila Puig, "l'amor de la seva vida", que va morir el 2014. No van tenir fills.

A partir de 1957, va encadenar un èxit teatral rere l'altre treballant per a Luis Escobar; a 'Te espero en el Eslava' va seguir 'Ven y ven al Eslava', 'La Bella de Texas' i 'La Perrichola' i, el 1966, la primera versió a Madrid de 'El hombre de la Mancha'. També va actuar a 'La corte del faraón' i drames com 'Fortunata y Jacinta', 'Bodas de sangre' i 'Anillos para una dama'. Una de les aportacions de les quals es va sentir més orgullosa va ser la seva interpretació a 'Divinas palabras' de Valle-Inclán (1962).

Durant tota la seva carrera va compaginar la música amb el teatre, gravant cançons tan populars com 'Flor de té', 'Bajo los puentes de París', 'Mala entraña', 'Agua que no has de beber', 'Yo vi llorar a Dios', 'No soy de aquí' i 'La balada para un loco'.

Mistral també va fer cinema: va debutar amb un petit paper el 1946 i després va fer diversos papers protagonistes a 'Maria Fernanda, la de Jerez' o 'La nave capitana', 'Currito de la cruz' (1949), 'Cabaret' (1952), 'Mis Buenos Aires queridos' (1962) o 'Canciones de nuestra vida' (1975).