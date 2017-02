Mor el cantant de jazz Al Jarreau als 76 anys

El cantant de jazz Al Jarreau, la veu es va convertir en inoblidable arran de la cançó 'Moonlighting', tema principal de la sèrie televisiva 'Llum de lluna', ha mort aquest diumenge a Los Angeles als 76 anys d'edat, dies després d'anunciar la seva retirada dels escenaris i després de ser hospitalitzat per fatiga.

"Al Jarreau ha mort aquest matí a les 5.30 del matí hora de Los Angeles. Estava hospitalitzat, acompanyat del seu fill Ryan, la seva esposa Susan i amics i família", ha explicat el mànager del cantant, Joe Gordon, en una nota de premsa. La família celebrarà un ofici religiós per als més propers al cantant, i no organitzaran cap homenatge públic després de la seva mort.

Al Jarreau va néixer a Milwaukee (Wisconsin) i el seu estil únic, encara que inspirat en figures de la talla de Nat King Cole, el va alçar ràpidament en el món del jazz fins a la seva consagració a Los Angeles i els seus inicis amb la discogràfica Warner Bros. L'any 1977, Jarreau va guanyar el primer dels seus set premis Grammy per l'àlbum en directe 'Look to the Rainbow'. Un any després va tornar a triomfar amb 'All fly home' (1978). Entre la seva discografia destacaven també 'Breakin' away' (1982), 'Jarreau' (1983) i 'High crime' (1984).

Al llarg de setze discos d'estudi, Jarreau va forjar el seu estil per esdevenir una llegenda del jazz, tant a l'estudi, com als escenaris o gravacions en directe. L'últim disc que va publicar va ser 'My old friend: celebrating George Duke' (2014).