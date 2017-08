Mor als 86 anys el cineasta espanyol Basilio Martín Patino

260x366 El director de cinema espanyol Basilio Martín Patino. / JORGE ZORRILLA / EFE El director de cinema espanyol Basilio Martín Patino. / JORGE ZORRILLA / EFE

El cineasta, productor i guionista Basilio Martín Patino (Lumbrales, Salamanca; 1930) ha mort aquest diumenge a Madrid als 86 anys, segons han confirmat a l'agència Efe fonts familiars. Considerat un dels principals directors espanyols de l'anomenat cinema d'autor, va aportar un llenguatge i una tècnica narrativa innovadors en la seva època amb pel·lícules com 'Nueve cartas a Berta', 'Canciones para después de una guerra' i 'Caudillo'.

Patino es va formar a l'Escola Oficial de Cine de Madrid i durant un temps va ser professor al centre que el va veure néixer professionalment, on també va conèixer els cineastes Mario Camus i Carlos Saura. El seu debut a la gran pantalla va ser 'Nueve cartas a Berta' (1965), un dels títols emblemàtics de la història del cinema espanyol amb el qual va guanyar la Conxa de Planta del Festival de Sant Sebastià.

De la seva filmografia destaca la trilogia que no va poder estrenar a Espanya fins a la mort de Franco: 'Canciones para después de una guerra' (1971), 'Queridísimos verdugos' (1973), premiada al festival italià de Taormina, i 'Caudillo' (1974), que va obtenir el Gran Premi del festival portuguès de Figueira-Dafoz.

Després de la seva retirada, el moviment del 15-M el va impulsar a tornar a posar-se darrere de la càmera per plasmar aquest fenomen en el documental 'Libre te quiero'. L'organització de la Setmana Internacional de Cine de Valladolid ha expressat el condol per la mort de l'autor, que estava molt lligat al certamen: "Molt tristos per la mort de Basilio Martín Patino, autor estretament lligat a la Seminci durant cinc dècades #DEP".