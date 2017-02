Mor el cineasta italià Pasquale Squitieri

El cineasta napolità Pasquale Squitieri, conegut sobretot per les seves pel·lícules, algunes de molt controvertides, de temàtica política i històrica, ha mort als 78 anys en un hospital de Roma. Squitieri va debutar com a director el 1969 amb ' Yo y Diós', produït per Vittorio de Sica. Poc temps després va dirigir ' Los guapos' (1973), ' La amante de Mussolini' (1984), ' Corleone' (1977) o ' Los llamaron… ¡bandidos!' (1999). Squitieri també va filmar alguns 'spaghetti westerns' amb el pseudònim William Redford. 'La amante de Mussolini', protagontizada per Claudia Cardinale, que va estar casada amb Squitieri durant 30 anys, va ser força criticada per la imatge benevolent que donava del dictador. El film, que va participar en la Mostra de Venècia l'any 1984, va indignar el jurat. Alguns dels membres d'aquest jurat, entre els quals hi havia Rafael Alberti, Evgenij Evtuchenko, Friand Josephson i Günter Grass, van sol·licitar que es retirés el film del certamen perquè van considerar que era d'un productor feixista que no havia concórrer en un festival que defensa la llibertat de creació.

Els seus últims films van ser ' Father' (2011) i ' L'altro Adamo' (2014). Va ser candidat i va ser escollit senador amb l'Aliança Nacional el 1994.