Mor el dramaturg Luis Riaza als 92 anys

El dramaturg i poeta madrileny Luis Riaza ha mort aquest diumenge a Madrid als 92 anys, segons han informat font familiars. Riaza, nascut el 1925, va ser "un enamorat" del teatre, la muntanya, la literatura i la família, segons ha destacat el seu fill, Ricardo Riaza.

En la trajectòria professional de Riaza, representant de l'anomenat nou teatre espanyol, hi destaca la posada en escena el 1979 de 'Retrato de dama con perrito" al Centro Dramático Nacional, un obra dirigida per Miguel Narros i que va ser un dels èxits de la seva carrera com a dramaturg.

Riaza va començar la seva relació amb l'escena a mitjans dels anys 60, quan va estar molt lligat al t eatre independent i universitari, amb el Festival de Teatre de Sitges com a catalitzador fonamental. També va ser l'autor d''El desván de los machos y el sótano de las hembras" (1982) i 'Drama de la dama que lava entre las blancas llamas' (1979).

Als anys 90 la seva temàtica va endinsar-se en els conflictes del desig mimètic en obres com 'Retrato de niño muerto" (1990) i 'Danzón de perras' (1995).

Els últims anys de Riaza van estar marcats per un allunyament de l'escena i una escriptura gairebé privada, tot i que el 2011 va publicar 'Las vírgenes locas. Comedia escrita por cuatro ingenios desta Corte y Villa', juntament amb altres autors (Corredoira, Miras i Murillo).