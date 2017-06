Mor als 91 anys el dramaturg alemany Tankred Dorst

260x366 El dramaturg alemany Tankred Dorst / Isolde Ohlbaum/Surkhamp El dramaturg alemany Tankred Dorst / Isolde Ohlbaum/Surkhamp

El dramaturg i escriptor alemany Tankred Dorst ha mort aquest dimecres als 91 anys, segons informa l'editorial Suhrkamp, que va publicar bona part de les seves obres. El seu llegat inclou més de 50 títols, entre peces teatrals i assajos, entre les quals destaquen 'Merlí o la terra desolada', 'Era glaciar' i 'Jo, Feuerbach'. A més va treballar amb grans directors teatrals com Peter Zadek i Hans Neuenfels. A més de la producció teatral, és recordat per un controvertit muntatge de l''Anell del Nibelung' que es va poder veure al festival Richard Wagner de Bayreuth.

Tankred Dorst es va mantenir en actiu fins gairebé al final. Durant els últims anys vivia a Berlín amb la seva dona, Ursula Ehler, que també és coautora d'algunes de les seves obres i col·laboradora en les seves produccions des de l'any 1971. L'any 1990 va rebre el màxim guardó de les lletres alemanyes, el Georg Büchner, en reconeixement a la seva concepció del treball escènic, crític cap al seu propi treball i el seu entorn.

Nascut a Turíngia l'any 1925 en una família d'industrials, Tankred Dorst va formar part de l'exèrcit nazi. Després de la derrota d'Adolf Hitler va passar uns mesos al Regne Unit i Bèlgica com a presoner de guerra i va començar a escriure quan va tornar al seu país.

El debut literari de Dorst es va produir en el terreny del teatre per a titelles i als anys 60 va començar a escriure les seves grans peces teatrals, que sovint estan concebudes com paràboles on conflueixen grans mites i contes i on combinar la ironia i l'emotivitat. Pel que fa a les temàtiques va convertir en matèria literària episodis extrets de les seves vivències i història familiar amb l'objectiu de reflectir les transformacions històriques del segle XX.