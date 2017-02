Mor el filòsof Tzvetan Todorov als 77 anys

El pensador Tzvetan Todorov, autor de 'L'home desplaçat' i 'L'experiència totalitària', ha mort aquest dimarts als 77 anys, segons han confirmat a fonts properes a l'autor. Nascut a Sofia (Bulgària) el 1939 i nacionalitzat francès, Todorov està considerat un dels grans intel·lectuals contemporanis.

Va dirigir el Centre de Recerca sobre les Arts i el Llenguatge del Centre Nacional de Recerca Científica (CNRS) de París, i entre d'altres guardons va rebre el Premi Príncep d'Astúries de Ciències Social el 2008. Després de la caiguda del Mur, Todorov va reflexionar sobre l'experiència totalitària a Europa.

Todorov va créixer entre llibres. Els seus pares eren bibliotecaris a la Bulgària comunista i els apassionava la literatura. Amb el temps, Todorov no perdria l’afany per conèixer i entendre el món. El 1963, quan faltaven cinc anys per al Maig francès, Todorov va agafar un tren a Sofia i es va plantar a París. Historiador i assagista va impartit classes a Yale, Colúmbia i Harvard, entre altres universitats. Els seus assajos abracen tots els gèneres: la literatura, la filosofia, la història i l’art. Implacable observador d’un món en canvi permanent, les seves reflexions ajuden a tenir una nova mirada.

A l'assaig 'Murs caiguts, murs erigits', publicat el 2014 en la col·lecció Breus del Centre de Cultura Contemporània de Barcelona, Todorov va reflexionar sobre la multiplicació de murs després que caigués el de Berlín, el novembre del 1989. Va analitzar què ha provocat que homes i dones no deixin d’aixecar murs des de temps remots. Va repassar els murs defensius, com el de certes residències de luxe: "Els guetos daurats, dins els quals els seus habitants han decidit tancar-se". També va parlar del mur entre Palestina i Israel, el que separa les dues Corees o el que hi ha entre l’Índia i el Pakistan al Caixmir.

Però el que indignava més Todorov era el mur antiimmigrants. "És la reacció dels rics contra les conseqüències que la mundialització ha tingut per als pobres", deia. Todorov era molt crític amb un Occident que defensa la seva missió messiànica: imposar el règim democràtic per la força.

"Si volem alliberar el nostre pensament de les seqüeles dels murs antics, hem de perseverar en la defensa del pluralisme de les nostres societats i l’equilibri que s’estableixi entre els nostres components”, reflexionava Teodorov. En una de les seves últimes obres, 'Els enemics íntims de la democràcia', va proposar atacar el sistema. Defensava que el problema no són els banquers, sinó un sistema que els permet tenir privilegis, i els atorga un poder executiu. L’historiador demanava més intervenció del poder polític que es preocupa pel bé comú.