Mor l'actor i dramaturg Francesc Lucchetti als 73 anys

L'actor i dramaturg català Francesc Lucchetti ha mort als 73 anys a causa d'un infart, segons ha avançat TV3. Un dels seus últims papers va ser el de Mauri a la sèrie 'La Riera'. Nascut a Barcelona el 1944, Lucchetti era un veterà dels escenaris. Era germà del també actor Alfred Lucchetti, que va morir ara fa 6 anys.

Francesc Lucchetti va començar en el teatre independent amb grups com La Pipironda, el TEC o el GTI. Ha intervingut en un gran nombre d’obres, com 'Marat Sade', de P. Weiss; 'El balcó', de J. Genet; 'El Cafè de la Marina', de Josep M. de Sagarra; 'Maria Rosa', d’A. Guimerà; 'Damunt l’herba' i 'Titànic 92', de Guillem-Jordi Graells; 'El manuscrit', d’Alí Bei; 'Lear ', d’E. Bond, dirigida per Carme Portaceli, i 'Forasters', escrita i dirigida per Sergi Belbel. Va debutar com a dramaturg amb l’obra 'Mal viatge' (1989), dirigida per Lourdes Barba.

En l'àmbit de la televisió, a més de participar com a actor en algunes de les sèries més conegudes de TV3, també va ser guionista de 'Pedralbes Centre', 'Poblenou', 'Nissaga de poder' i 'Laberint d'ombres'.