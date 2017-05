Mor a l'escenari el músic i guitarrista de rock Bruce Hampton

El músic i guitarrista nord-americà de rock Bruce Hampton va morir ahir mentre celebrava el seu 70è aniversari sobre l’escenari. Hampton es va desplomar mentre tocava la cançó 'Turn on your lovelight' al Fox Theatre d’Atlanta (Geòrgia).

El fundador de la Hampton Grease Band es va estar alguns minuts estirat sobre l’escenari mentre els músics que l’acompanyaven van continuar tocant perquè creien que es tractava d’un cop d’efecte. Finalment el van atendre i el van traslladar fora de l’escenari, però ja no es va poder fer res per salvar-li la vida.

Conegut com l’avi de l’escena 'jam', Hampton va crear en el transcurs de la seva llarga i prolífica carrera musical nombroses bandes, entre altres The Late Bronze Age, The Aquarium Rescue Unit, The Fiji Mariners, The Codetalkers, The Quark Alliance o Madrid Express.

Amb la Hampton Grease Band va gravar el 1971 l’àlbum ‘Music to eat’. Alguns dels seus treballs són ‘One ruined life of a bronze tours’ (1978), 'Bootleg live!' (2000), 'Now' (2006) i, el 2014, 'Pharoah’s kitchen'.