Mor l'escriptor Juan Goytisolo als 86 anys

Juan Goytisolo, nascut a Barcelona l'any 1931, ha mort aquest diumenge a Marràqueix als 86 anys, segons ha confirmat l'Agència Balcells.

Considerat un dels renovadors de la Generació dels 50, la dels nens de la guerra i la immediata postguerra, cultivador del realisme crític, amb la Trilogía de Álvaro Mendiola va escenificar un trencament amb el passat: d’una literatura convencional i pròxima a la tradició espanyola va saltar a una avantguarda complexa i innovadora que buscava ampliar el cànon en tots els sentits, un canvi que va coincidir alhora amb l’acceptació de la seva homosexualitat, descrita en llibres de memòries com 'Coto vedado'. L’expressivitat del poema narratiu 'Makbara' (1980); novel·les com 'La saga de los Marx' (1993), 'El sitio de los sitios' (1995) i 'Carajicomedia' (2000); el seu últim poemari, 'Ardores, cenizas, desmemoria' (2012), o els assajos que van des de Manuel Azaña a José Ángel Valente, de Jean Genet al món àrab, demostren la seva amplitud de mires, de gèneres i el seu pes intel·lectual.

Havia guanyat el premi Formentor (2012), el Premio Nacional (2008) i l’Octavio Paz (2002), i el 2014 va rebre el Premi Cervantes per "la seva capacitat indagatòria en el llenguatge i propostes estilístiques complexes", desenvolupades en diversos gèneres literaris, i "la voluntat d’integrar les dues ribes a la tradició heterodoxa espanyola", va assenyalar el jurat.

Goytisolo era considerat un "interlocutor entre la cultura europea i la islàmica", però també una veu lliure i crítica -sobretot a través dels articles d’'El País'- amb Espanya, el nacionalisme, la corrupció, l’integrisme, les lleis d’immigració europees, el mercat i un llarg etcètera. Una mirada global que també li havia donat el fet de ser enviat especial en territoris en conflicte, com Sarajevo, Txetxènia, Palestina i Algèria. Els últims anys va deixar pràcticament del tot la ficció per dedicar-se a l'articulisme. "M'he guanyat la vida per poder escriure, no he escrit per guanyar-me-la", deia en una entrevista a l'ARA.

Fill d’una família bascocubana establerta a Barcelona, on van néixer ell i els seus germans –també reputats escriptors, amb qui mantenia una relació difícil i competitiva: el difunt José Agustín i l’acadèmic Luis– i on va morir la seva mare en un bombardeig franquista el 1938, després de llicenciar-se en dret i escriure les primeres novel·les, va exiliar-se a París, on viuria 20 anys, es casaria i treballaria d’assessor de l’editorial Gallimard. A principis dels 70 faria classes a Boston, Califòrnia i Nova York, abans d’establir-se definitivament al Marroc, on vivia de forma fixa des de 1997 i on serà enterrat al cementiri civil de Larache, on també hi ha enterrat un dels seus autors predilectes, Jean Genet.

El ministre Íñigo Méndez de Vigo afirmava en el seu missatge de condol que Juan Goytisolo era el premi Cervantes que més a prop estava de l'autor del Quixot: "El mateix deia que la seva pàtria era l'espanyol i la seva nacionalitat, cervantina". "Avui, les nostres lletres estan de dol, però mai abandonades, perquè l'obra de Juan Goytisolo acompanyarà sempre el nostre idioma", ha afirmat el Rei en el seu missatge via Twitter.

També han expressat el seu condol per Twitter el president Carles Puigdemont ("Una gran perduda per a la cultura universal, per a tota la gent que estima les lletres i el valor de les paraules") i el conseller de Cultura, Santi Vila, que ha dit: "Lliure, heterodox i molt compromès socialment i amb la literatura d'avantguarda".