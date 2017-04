Mor als 90 anys l'escriptor i filòsof Salvador Pàniker

L'enginyer, escriptor, filòsof i editor Salvador Pàniker ha mort aquest dissabte als 90 anys, segons ha informat El País citant fonts de la família. El 1965 va fundar l'editorial Kairós, que té més de 800 títols en el seu catàleg. Era germà del també filòsof i teòleg Raimon Panikkar, que ja va morir el 2010.

Intel·lectual d'ampli espectre, Pàniker es va doctorar en enginyeria industrial però també en filosofia, disciplina de la qual va exercir com a professor en la Universitat de Barcelona. Fill de pare indi i mare catalana, el seu pensament va exercir de pont entre el que és racional i místic, el científic i l'espiritual, una filosofia que va saber traslladar al catàleg de Kairós. Considerada com un referent de la literatura sobre tradicions, la psicologia profunda i l'assaig en general, l'editorial va publicar referents de la contracultura com Alan Watts, Abraham Maslow i Edgar Morin.

Pàniker va flirtejar amb la política i el 1979 va ser diputat per UCD, tot i que va acabar renunciant a l'escó. Va ser president de l'Associació Dret a morir dignament, abanderant la lluita per eliminar el tabú social de la mort assistida. Entre els reconeixements que va rebre hi ha el Premi Internacional de premsa i el premi Godó Lallana.

'Filosofia y mística', 'Los signos y las cosas', 'A propósito de Sartre, la fe y los dioses' i 'Conversaciones en Cataluña' són alguns dels llibres que va escriure. A 'Ensayos retroprogresivos' va elaborar el concepte de retroprogressió, que condicionava el progrés i la millora a mantenir el contacte amb la tradició, i proposava "substituir el mite del progrés per la noció més subtil del retroprogrés, tenir consciència que, allà on l'avanç no és retroprogressiu, els costos del progrés no compensen els seus avantatges".