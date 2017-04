Mor als 93 anys l'escriptor i resistent francès Armand Gatti

Armand Gatti, poeta, dramaturg i resistent de l'ocupació nazi de França, ha mort aquest dijous als 93 anys en un hospital als afores de París. Gatti, nascut el 1924 a Mònaco, fill d'una treballadora de la llar italiana i d'un escombriaire anarquista, es va implicar en la resistència maquis contra l'ocupació nazi als 17 anys i va ser arrestat. Aquest període de la seva vida no està exempt de polèmica, ja que l'autor va assegurar durant dècades haver estat al camp de concentració de Lindemann (Hamburg, Alemanya) fins que ho va desmentir fa pocs anys per manca de registres. L'autor va aclarir llavors que va estar en un camp de treballs forçats al nord d'Alemanya, del qual va aconseguir escapar. El 1944 sí que consta que es va unir a l' Exèrcit francès per combatre la invasió alemanya des de Londres a la secció paracaigudista.

Al final de la guerra es va dedicar al periodisme i va elaborar reportatges sobre Algèria, la massacre indígena a Guatemala o el combat dels obrers a França. A partir dels anys seixanta la seva producció teatral es multiplica amb la direcció d'obres com 'La vie imaginaire de l'éboueur Auguste G', 'La seconde existence du camp de Tatenberg', 'Chroniques d'une planète Provisoire' o 'V comme Vietnam'. El 1968 va veure com la seva primera obra al Teatre Nacional de París, 'La passió del general Franco', va ser censurada pel govern del general Charles de Gaulle després d'una queixa de la diplomàcia espanyola. A causa d'aquest veto, Gatti va trencar amb el teatre tradicional i va començar a treballar en tallers amb immigrants, delinqüents i desafavorits.

Amic de Mao i de Fidel Castro, es va dedicar al cinema i a la poesia: "La poesia està feta amb paraules, que són l'única arma que ens queda", va dir quan va presentar el 2009 la seva antologia poètica traduïda a l'espanyol.