Mor el pintor britànic Howard Hodgkin als 84 anys

El pintor, impressor i artista abstracte Howard Hodgkin ha mort aquest dijous a Londres als 84 anys, segons ha informat la Tate de Londres. "Va ser un dels artistes més importants de la seva generació", ha escrit la Tate a través de Twitter.

With much sadness we report the death of Howard Hodgkin, who passed peacefully today. One of the greatest artists of his generation. pic.twitter.com/1DUoqS3HEz