Mor el pioner del 'pop art' James Rosenquist

L'artista nord-americà James Rosenquist, pioner del 'pop art' durant els anys 60 i conegut per les seves obres de gran escala, va morir divendres a la seva casa de Nova York, als 83 anys, després d'una llarga malaltia, segons va informar 'The New York Times'.

Contemporani d'Andy Warhol i Roy Liechtenstein, Rosenquist va començar la seva trajectòria pintant cartells comercials i va desenvolupar un estil gràfic potent que conjugava representacions d'objectes i situacions de la vida quotidiana amb colors brillants i una tècnica artística molt personal que va provocar el recel de crítica i l'aclamació del públic. En les seves pintures, l'artista creava composicions amb imatges tallades i fragmentades de la cultura popular, des de cotxes fins a menjar o estrelles de cinema, que podien ser vistes com crítiques al consumisme o fragments de l'imaginari col·lectiu americà.

Amb una de les seves obres més emblemàtiques, 'F-111' (1964), inspirada en un caça bombarder del mateix nom construït pels Estats Units durant la guerra de Vietnam, Rosenquist es va significar políticament en contra al militarisme del seu país. L'obra, de més de 25 metres de longitud i desplegada en 23 panells que envolten l'espectador, qüestionava la connivència entre "la màquina de mort de Vietnam, el consumisme, els mitjans de comunicació i la publicitat", segons la descripció del Museu de art Modern (MoMA) de Nova York, al qual pertany.

En la seva autobiografia, 'Painting Below Zero: Notes on a Life in Art' (2009), Rosenquist assegurava que mai li va importar el concepte de 'pop art' però s'havia resignat a aquesta etiqueta "després de mig segle sent descrit" amb ella . "Encara no sé el que significa l'art pop, per ser sincer", va escriure, malgrat la seva empremta en aquest estil. " Més que un artista pop, em considero un artista antipop", va declarar una vegada.