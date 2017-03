Mor la rapera i poeta Gata Cattana als 26 anys

Ana Isabel García, coneguda artísticament com a Gata Cattana, ha mort aquest dijous als 26 anys a a causa d'una "complicació cardíaca", segons ha informat la seva agència de 'management', Taste the Floor. "Lamentem profundament haver d'informar de la sobtada mort de la cantant i poeta aquest matí a Madrid", diu el comunicat.

Gata Cattana es definia com a "rapera de nit, poeta de dia i politòloga a estones", i tant les seves rimes com els seus versos tenien projectaven una personalitat gairebé única en el panorama estatal, com va demostrar en l'edició 2016 del Mercat de Música Viva de Vic. Després d'un primer EP titulat 'Los siete contra Tebas' (2013), va publicar 'Anclas' (2015), l'EP amb què va començar a ser coneguda, i al 2016 va aparèixer el poemari 'La escala de Mohs'.

Aquest any tenia previst publicar 'Banzai', l'àlbum que estava enregistrant a Madrid amb el productor David Unison.