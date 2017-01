Mor als 106 anys la secretària de Goebbels, el ministre nazi de propaganda

Brunhilde Pomsel, que va ser secretària del ministre nazi de Propaganda, Joseph Goebbels, va morir la setmana passada a la residència d'avis de Munic (Alemanya) en el qual vivia, ha confirmat la productora austríaca que va estrenar el 2011 un documental sobre la seva vida. Pomsel va morir als 106 anys d'edat i, encara que no tenia familiars, un grup d'amics, gent jove, s'ocupava d'ella.

Pomsel va morir el dia 27 de gener, dia Internacional de Commemoració en Memòria de les Víctimes de l'Holocaust. Una "casualitat interessant", assenyalava Christian Krone, un dels directors del documental 'A German life', de la productora BlackBox.

Pomsel es va afiliar al Partit Nazi en 1933, l'any de la seva arribada al poder a Alemanya. "Per què no? Tothom ho feia", es justifica en el documental. El 1942 va aconseguir el trasllat al despatx de Goebbels com una de les seves sis assistents. Va exercir com a secretària, taquígrafa i mecanògrafa del ministre de Propaganda, al qual recordava en aquesta cinta com una persona amb encant i increïblement vanitós, que tenia cura cada detall de la seva aparença.

No sabia res de l'Holocaust?

Malgrat haver treballat estretament amb un dels principals jerarques nazis, Pomsel assegurava en aquesta pel·lícula que no va tenir constància dels assassinats massius comesos pel règim. "No vam saber res", afirma en un dels moments d'aquest documental.

Pomsel va passar els últims dies de la guerra el 1945 al búnquer situat sota la Cancelleria, on va viure les últimes hores d'Adolf Hitler i de Goebbels, que es va suïcidar amb la seva dona, Magda, després enverinar els seus sis fills. Ella va ser feta presonera per les tropes soviètiques i després de complir cinc anys de presó es va reincorporar a la vida laboral a Alemanya com a secretària. Pomsel estava considerada un dels últims testimonis del règim nazi.