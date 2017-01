Mor l'actor britànic John Hurt als 77 anys

John Hurt ha mort aquest divendres als 77 any a causa d'un càncer, segons ha confirmat el seu representant a la BBC. Hurt, continuador de la tradició de grans actors britànics tant al cinema com al teatre, va participar en pel·lícules com 'L'exprés de mitjanit' (Alan Parker, 1978), 'Alien, el vuitè passatger' (Ridley Scott, 1979), 'La porta del cel' (Michael Cimino, 1980) i 'L'home elefant' (David Lynch, 1980) i diferents entregues de la saga 'Harry Potter'.

Nacut a Chesterfield el 22 de gener de 1940, Hurt va tenir una trajectòria llarga i intensa, tant al cinema com al teatre i la televisió, on va tenir papers destacats en sèries com ara 'Jo, Claudi', en què feia de Calígula.

Hurt va començar a estudiar art dramàtic al 1960. Al principi va interpretar sobretot papers secundaris en films com 'Un home per a l'eternitat' (Fred Zinneman, 1966). La solidesa del seu treball a 'L'estrangulador de Rillington Place' (Richard Fleischer, 1971) el va fer mereixedor d'una nominació als premis BAFTA, un guardó que va guanyar l'any 1975 per 'The naked civil servant', el telefilm en que interpretava el paper de l'escriptor Quentin Crisp.

La segona meitat dels anys 70 va ser especialment productiva per a Hurt, un actor que tan aviat podia ficar-se en la pell d'un toxicòman a 'L'exprés de mitjanit' com tenir un paper essencial en pel·lícules de ciència-ficció com 'Alien, el vuitè passatger'. Convertit ja en un rostre molt popular, curiosament va enlluernar interpretant John Merrick a 'L'home elefant', un film en què havia de dur una màscara especial.

Un dels grans actius de Hurt era la veu, la qual cosa va fer que directors com Lars von Trier el triessin com a veu en 'off', que és el que va passar a 'Dogville' (2003) i 'Manderlay' (2005).