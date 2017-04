El Museu de Belles Arts de València presenta una nova atribuïda a Velázquez, 'Dama de perfil'

El Museu de Belles Arts de València ha presentat aquest dimecres una obra de Velázquez inèdita, el retrat 'Dama de perfil'. Segons la historiadora de l'art i responsable de l'autentificació del quadre, Carmen Garrido, es tracta de l'esbós d'una figura que Velázquez va pintar en un altre quadre. "La meva primera impressió és que era un quadre venecià, perquè recorda a l'obra de Ticià, però quan hi vaig aprofundir em vaig adonar que és una obra creada per un dels gran genis de la pintura espanyola", explica Garrido. L'anunci de l'atribució coincideix amb la venda d'una altra obra inèdita del pintor a la sala Alabarte, 'Retrat de nena'.

'Dama de perfil' de unes dimensions de 24,5 x 18,5 centímetres i presenta diversos talls a les cantonades i un esquinçament a la a part esquerra. Malgrat, segons Garrido, està "prou ben conservat" i no ha calgut restaurar-lo. L'experta, que és l'autora dels llibres 'Velázquez: técnica y evolución' i 'Velázquez: la técnica del genio', ' Dama de perfil es remunta al primera dels viatges de Velázquez a Itàlia, on va conèixer de primera mà la pintura veneciana, i el seu estil és semblant al de grans obres com 'Apol·lo a la farga de Vulcà', 'La túnica de Josep' i 'Villa Medicis'. "La manera de girar el cap, la decoració de la trena i la postura són molt venecianes, i el fet que deixi el pit a l'aire no és acostuma a aparèixer en la pintura espanyola però sí en la veneciana", explica l'experta, que abans d'atribuir-la a Velázquez va descartar que fos del Greco.

L'obra no és el fragment d'una obra més gran desapareguda, perquè a les vores de la tela hi ha les línies de tensió de la primera vegada que la tela es va posar en un bastidor. Un altre dels factors determinants a l'hora de determinar l'autoria són els materials: la tela és d'alta densitat, cosa que li va permetre a Velázquez treballar amb menys pintura i amb una execució ràpida, a més de la manera de capturar la llum i els colors, que cada vegada són més clars. Per últim, els cops de pinzell, segons Garrido, remeten a "la modernitat de Velázquez".

L'obra forma part de la Col·lecció Delgado, cedida al Museu de Belles Arts pel seu propietari i es pot veure fins al maig en una exposició. Després s'integrarà a la col·lecció permanent. Abans d'aquesta col·lecció, va formar part de la col·lecció de Gaspar de Fuensalida, un fet que també ha contribuït a l'atribució.