El Museu de Lleida incorpora sis peces gòtiques i romàniques d'alt valor patrimonial provinents del MNAC

El Museu de Lleida ha incorporat sis peces gòtiques i romàniques d'alt valor patrimonial provinents del Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC). Es tracta de cinc taules gòtiques que formaven part del retaule major de l'antiga església de Sant Joan de Lleida. Aquestes taules, elaborades per Pere Garcia de Benavarri, mostren escenes de Sant Joan Baptista. La sisena peça és un calvari dit de Tragó de Noguera que data d'entre el darrer quart del segle XII i el primer quart del segle XIII.

El plenari del Museu d'aquest divendres ha estat presidit pel conseller de Cultura, Santi Vila. El conseller ha anunciat que durant el 2017 es renovarà el pla estratègic de l'equipament museístic per adequar-lo a la seva catalogació d'interès nacional. Segons Vila, això requerirà una "reflexió" de les institucions que formen el consorci del museu per concretar aspectes com el pressupost i la liquidació del deute, com també per "adequar els costos a les necessitats".